Участникам «Изге Болгар жыены»-2023 покажут священные реликвии пророка Мухаммеда

В 2023 году изюминкой «Изге Болгар жыены» станет выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда. Демонстрация священных предметов запланирована на 21 мая. Об этом на брифинге, посвященном международному форуму KazanForum, рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Он напомнил, что в рамках «Изге Болгар жыены» ежегодно проходит большой съезд татарских религиозных деятелей. В прошлые годы на площадку события приезжали до 1,2 тыс. имамов со всей России и зарубежья.

«Мы думали, как украсить это собрание, которое пройдет 21 мая. В этом году мы хотим привезти священные реликвии пророка Мухаммеда. Это 11 предметов, выставим их только на один день, чтобы сохранить сакральность. Возможно, в последующие годы мы будем продолжать эту практику», – рассказал муфтий Татарстана.

По его словам, сейчас прорабатываются вопросы доставки и размещения реликвий для предстоящей в мае выставки.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.