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Участникам «Игр будущего» в Казани предложили выплачивать призовые криптовалютой
С предложением выплачивать криптовалютой призовые участникам «Игр будущего», которые пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что для этого потребуется принятие определенных законодательных норм, опираясь на практику проведения Олимпийских игр и чемпионатом мира по футболу.
Чернышенко обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рекомендовать Госдуме рассмотреть и принять соответствующие законопроекты в период осенней сессии.
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