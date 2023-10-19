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Общество 19 октября 2023 18:30

Участникам «Игр будущего» в Казани предложили выплачивать призовые криптовалютой

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С предложением выплачивать криптовалютой призовые участникам «Игр будущего», которые пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что для этого потребуется принятие определенных законодательных норм, опираясь на практику проведения Олимпийских игр и чемпионатом мира по футболу.

Чернышенко обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рекомендовать Госдуме рассмотреть и принять соответствующие законопроекты в период осенней сессии.

#Дмитрий Чернышенко #игры будущего #криптовалюта
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