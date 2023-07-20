Участникам форума «Производительность 360» в Казани раздали тысячу цифровых помощников

На форуме «Производительность 360», который сегодня стартовал в Казани, раздали 1 тыс. промокодов на использование специального робота, который будет проводить собеседования на предприятиях. Доступ к нему участники смогут получить, отсканировав специальный QR-код.

«Через QR-код участник переходит на платформу „Эффективность РФ“, где можно получить промокод на использование робота. Затем перенаправляются на сайт компании разработчика, где пользователь может сформировать структуру диалога с потенциальным работником. Мы предоставляем 200 минут бесплатного пользования», — пояснил «Татар-информу» директор по стратегии АНО «Цифровые технологии производительности», оператора платформы «Эффективность РФ» Иван Костин.

Робот нацелен на решение одной задачи — собеседование сотрудника со стороны отдела кадров. Он определяет, кто из соискателей подходит. Такое решение будет особенно актуально для компаний с большой текучкой кадров, добавил генеральный директор компании-разработчика «Глагол АИ» Максим Шлегель.

«Робот задает первичные вопросы для отсеивания кандидатов. Он слушает, что говорит человек, понимает смысл, соотносит это с тем, что нужно предприятию узнать о человеке и выводит данные в удобный интерфейс», — сказал он.

Листовки с QR-кодом можно было получить на сессии форума под названием «Цифровые технологии производительности».