Участникам экофестиваля «К Земле бережно» покажут фотовыставку на тему отходов

Экофестиваль «К Земле бережно» пройдет 21 ноября в штабе общественной поддержки «Единой России». В этот же день состоится открытие выставки казанского фотографа Марата Кима, посвященная теме мусора и защите окружающей среды. Об этом «Татар-информу сообщили сегодня в пресс-службе госкомитета РТ по тарифам.

Фото: © Марат Ким, предоставлено пресс-службой Госкомитета РТ по тарифам

«Экспозиция организована совместно с Государственным комитетом РТ по тарифам. На суд зрителей будет представлено 30 работ. На фотографиях запечатлены девушки на фоне мусорных свалок. Местом съемки стали объекты УК ПЖКХ Казань и ООО «Новокинерские коммунальные услуги» (Арский полигон). Впервые выставка демонстрировалась на научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». Марат Ким лично расскажет о том, что вдохновило его на создание серии снимков, посвященных защите окружающей среды», - рассказали в пресс-службе.

В работе экофестиваля примут участие депутаты Госсовета РТ, координатор экологического партпроекта «Единой России», представители некоммерческих организаций и экоактивисты. На мероприятии выступит заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Участники прямого эфира «Экология – вектор развития» обсудят современные экологические технологии и подходы к сохранению окружающей среды. Гости смогут посетить мастер-класс по росписи экосумок, а также станут участниками эковикторины «Бәйге» на тему переработки отходов. В заключение мероприятия его участники развесят экокормушки для птиц в сквере им. Фукса в Казани.