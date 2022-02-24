Участника войны из Пестречинского района навестили глава и ансамбль «Селяне»

Глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов и вокально-инструментальный ансамбль «Селяне» навестили участника Великой Отечественной войны Алексея Макарова на дому. 95-летний ветеран вместе с супругой живет в селе Новое Шигалеево.

«В Пестречинском районе на сегодняшний день проживают девять ветеранов. Обычно все вопросы, связанные с ними, курирует глава района. Сам лично он выезжает к ним домой, поздравляет с праздниками. Накануне Ильхам Кашапов поздравил Алексея Петровича с Днем защитника Отечества. Остальных ветеранов поздравили другие закрепленные за ними ответственные руководители», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе администрации.

Ильхам Кашапов вручил подарки Алексею Макарову и цветы его супруге Прасковье Ивановне, а музыкальный ансамбль исполнил несколько композиций. Также на встречу с ветераном пришли школьники из отряда «Форпост» Старошигалеевской школы, активистка-школьница Саима Шагиахметова сказала теплые слова Алексею Макарову. Участник войны был тронут таким вниманием.

Алексей Петрович Макаров родился 19 августа 1926 года в деревне Новое Шигалеево в семье крестьянина. В 1940 году умерла его мать, остались четверо детей. В 1941 году отец и старший брат ушли на фронт. В 1942-м на фронт отправился и совсем юный парнишка Алексей, на тот момент ему было 16 лет.

В 1943 году его приняли в ряды Красной армии. Сначала он был в запасном полку. В 1944-м солдата отправили на Украинский фронт, но до 1945 года они шли за войсками, защищая тыл армии. Участвовал в боевых действиях Алексей Петрович до 1951 года, затем вернулся домой и начал работать в колхозе. Через два года он встретился супругу, женился, в браке родилось четверо детей.