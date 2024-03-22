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Участника ОПГ в Татарстане будут судить за сбыт наркотиков
В Татарстане будут судить члена преступной группировки, занимавшегося сбытом наркотиков. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Выяснилось, что в 2010-2011 годах 38-летний житель Нижнекамска совместно с подельниками доставлял наркотики и занимался их распространением. Всего, по данным ведомства, выявлено более 40 фактов сбыта.
В 2014 году нижнекамец скрылся от следствия в другом государстве и был объявлен в розыск. В 2018 году его задержали, после чего предъявили обвинение. Уголовное дело направлено в суд.
Остальные члены группировки уже отбывают наказание в местах лишения свободы.
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