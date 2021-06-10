Казанский Кремль провел круглый стол к 800-летию Александра Невского, почтив память князя

В Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля прошел круглый стол, приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Встречу открыл иерей Виктор (Бельских), доцент кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии, передавший в дар музею два макета Благовещенского собора, запечатлевших храм в разные периоды его истории.

«Александр Невский демонстрирует нам, потомкам, путь смирения. В то же время часто в иконописи он изображается как воин, с мечом в руке, как защитник, хранитель Земли Русской. Уже в 19 лет он одержал победу на реке Неве, а время его жизни было очень неспокойным – это столетие княжеской раздробленности, когда брат вставал на брата, к тому же омраченное наступлением с востока. А умер он в 42 года, сумев показать людям, как сохранить православную веру и противостоять тем, кто посягал на нашу самобытность», — подчеркнул первый проректор Казанской православной духовной семинарии протоиерей Алексей Колчерин.

Как о выразителе миссионерского призвания Руси в объединении Евразии об Александре Невском рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры богословия и философии Казанской православной духовной семинарии Евгений Цветков. По его мнению, князь, говоря современным языком, был региональным правителем, чувствовавшим необходимость объединения земель страны ради сохранения ее идентичности.

Участники круглого стола в Казани обсудили историческую роль Александра Невского в тяжелые для Руси времена междоусобных распрей княжеств XIII века, натиска завоевателей с Запада и Востока, его подход к взаимодействию с Золотой Ордой, канонизацию князя после смерти, появление храмов и церковных приделов в его честь, а также учреждение Петром I награды, ордена Александра Невского, который существует и в наши дни.

«Орден Александра Невского – единственная награда, которая существовала, пусть с изменениями, в трех наградных системах. Впервые она была учреждена 21 мая 1725 года по завещанию Петра I. Степеней орден не имел, был самодостаточным, но мог быть украшен бриллиантами – тогда это считалось высшей наградой, которую выдавал только кабинет Его Императорского Величества», – рассказала кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ Римма Идрисова.

В модификациях орден просуществовал до 1917 года, затем награда была учреждена Сталиным и в 1942-1943 годах присваивалась младшему командному составу. В современном решении орден возрожден в 2010 году, его стилистическое воплощение, отметила Идрисова, восходит к традициям Российской империи. РПЦ недавно также учредила орден Александра Невского, который будет вручаться за защиту и вклад в процветание Отечества, укрепление внешних связей, строительство и восстановление связей в честь святого благоверного князя.

Круглый стол стал одним из мероприятий, которые проводятся по всей России согласно Указу Президента России Владимира Путина «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Готовиться к юбилейной дате стали еще в 2014 году, когда и был подписан документ.