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Общество 12 июня 2025 19:59

Участник «Времени героев» рассказал, что хочет трудиться на благо государства

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Участники первого и второго потоков программы «Время героев» рассказали о своих впечатлениях от общения с Президентом России Владимиром Путиным и планах на будущее. Один из участников – Олег Пивоваров, герой России и кавалер Ордена Мужества, – рассказал, что планирует реализовать свои цели на благо страны. Его слова приводят «Известия».

Олег Пивоваров, парализованный после тяжелого ранения, признался, что сразу после подачи заявки на участие в потоке 2025 года начал размышлять о своих намерениях.

«Верю в свои силы, верю в то, что я смогу что-то новое привнести в развитие нашего государства», – отметил он.

Герой России Нурсултан Муссагалеев, участвующий в первом потоке программы, отметил, что проект превзошел все его ожидания. Он рассказал, что с первых дней обучения был впечатлен высоким уровнем подготовки, заданным организаторами, и особенно подчеркнул значимость программы для всей страны.

Сейчас участники первого потока находятся на этапе практической реализации собственных проектов.

#время героев
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