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Салават и участник войны Зайнак Аглиев приняли участие в менделеевском Сабантуе
Сегодня в селе Бизяки Менделеевского района отметили Сабантуй. Почетными гостями праздника стали глава района Радмир Беляев и участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев.
Отметим, что 4 мая ветерану войны, труда и учительства, аксакалу села Бизяки исполнилось 96 лет. Он по-прежнему бодр и принимает участие во многих крупных мероприятиях.
На празднике Радмир Беляев вручил Зайнаку Аглиеву медаль в честь «100-летия образования ТАССР».
Праздник плуга начался с конных скачек. По традиции, молитву прочитал имам-мухтасиб района Ирек хазрат Нуриев. Далее зрители переместились на территорию майдана. Жителей и гостей встречали творческие коллективы района.
Собравшихся поздравили глава поселения Ильмир Кашафутдинов, директор ООО «Колхоз Кама» Азат Галимов.
На Майдане наградили победителей конных скачек и присвоили звания «Почетный гражданин сельского поселения».
Кульминацией праздника стало выступление народного артиста Татарстана и Башкортостана, заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова.
Также для детей и взрослых были подготовлены различные активности: народные игры, состязания и многое другое.
Напомним, сегодня во многих городах и районах Татарстана отмечают Сабантуй. К жители и гостям республики с поздравлениями сегодня с утра обратился Раис РТ Рустам Минниханов, отметив, что татарский национальный праздник объединяет людей разных национальностей и помогает в сохранении традиций.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
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