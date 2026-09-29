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Общество 29 сентября 2026 08:25

Участник войны из Татарстана отмечает 100-летний юбилей

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Участник Великой Отечественной войны Инком Абдуллин из Ютазинского района Татарстана 29 сентября отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Инком Назипович родился в деревне Балтачево Азнакаевского района ТАССР. Его отец был директором лесхоза и погиб на фронте. Мать работала в колхозе и одна вырастила шестерых детей. В начале 1944 года 18-летнего Инкома призвали в армию, где он выучился на радиста. В составе 16-го отдельного полка связи воевал на 2-м Украинском фронте и встретил Победу в Братиславе», – рассказали в пресс-службе.

После демобилизации в 1950 году Инком Назипович вернулся домой, женился и вместе с супругой Гульсиной воспитал пятерых детей. Работал экскаваторщиком в «Сельхозтехнике».

Инком Абдуллин награжден орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями, а также значком «Ударник коммунистического труда».

#Год воинской и трудовой доблести
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