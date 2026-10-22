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Общество 22 октября 2026 12:13

Участник Великой Отечественной войны из Зеленодольского района отметил 102-летие

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Участник Великой Отечественной войны из Зеленодольского района отметил 102-летие
Ветеран Великой Отечественной войны Ахат Латыпов из Зеленодольского района отметил 102-летие. Накануне с днем рождения его поздравил глава района Михаил Афанасьев.

«Стараюсь почаще навещать наших ветеранов: их жизнь – пример мужества, трудолюбия и преданности Родине. Мы с Ахатом Тахиятовичем тепло пообщались, и я вновь убедился, насколько это мудрый, искренний и добрый человек», – отметил Афанасьев.

Ахат Тахиятович родился в селе Алпарово Алькеевского района. В 1942 году его призвали в Советскую армию. Он участвовал в боях на Курской дуге, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова.

После войны Латыпов долгие годы работал главным инженером Айшинского автотранспортного предприятия. Вместе с супругой он прожил более 68 лет. В семье воспитали пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей.

Сегодня у юбиляра шестеро внуков и десять правнуков. Вскоре в семье появится второй праправнук.

Секретом долгой и счастливой жизни Ахат Тахиятович считает крепкую семью, доброту, честность, любовь к своему делу и умение жить в согласии с окружающими.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#участники ВОВ
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