Участник Великой Отечественной войны из Зеленодольского района отметил 102-летие

«Стараюсь почаще навещать наших ветеранов: их жизнь – пример мужества, трудолюбия и преданности Родине. Мы с Ахатом Тахиятовичем тепло пообщались, и я вновь убедился, насколько это мудрый, искренний и добрый человек», – отметил Афанасьев.

Ахат Тахиятович родился в селе Алпарово Алькеевского района. В 1942 году его призвали в Советскую армию. Он участвовал в боях на Курской дуге, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью Жукова.

После войны Латыпов долгие годы работал главным инженером Айшинского автотранспортного предприятия. Вместе с супругой он прожил более 68 лет. В семье воспитали пятерых детей – двух сыновей и трех дочерей.

Сегодня у юбиляра шестеро внуков и десять правнуков. Вскоре в семье появится второй праправнук.

Секретом долгой и счастливой жизни Ахат Тахиятович считает крепкую семью, доброту, честность, любовь к своему делу и умение жить в согласии с окружающими.