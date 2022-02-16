Участник Великой Отечественной войны из Татарстана спел песню для гостей на свое 98-летие

Участнику Великой Отечественной войны из Пестречинского района Татарстана Хакиму Гимадиеву исполнилось 98 лет. С днем рождения ветерана поздравили глава района Ильхам Кашапов, председатель Совета ветеранов Эльгиза Файзуллина, начальник отдела соцзащиты Дарья Юматова, представитель отдела культуры, школьники, глава сельского поселения и начальник местной сельхозорганизации.

Почетные гости высказали ветерану слова благодарности и теплые пожелания, вручили ему подарки. Он в свою очередь исполнил для гостей отрывок песни Тахира и Зухры из одноименной оперы.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в районной администрации, Хаким Гимадиев живет в селе Шали вместе со своей дочерью. Ветеран для почти столетнего человека выглядит крепким и здоровым. Иногда он сам чистит снег во дворе, любит проводить время с детьми и внуками. Когда один, смотрит телевизор, особенно часто — новостные передачи.

Хакима Мингазовича Гимадиева призвали в Красную армию 17 августа 1942 года. Он прошел военную подготовку в Чувашской Республике, потом был направлен в Калужскую область. Участвовал в боях на территории Смоленской области. 21 марта 1943 года его ранило осколком авиабомбы. Он попал в госпиталь и через шесть месяцев был комиссован.

После войны Гимадиев женился. С супругой они вместе прожили 58 лет и вырастили шестерых детей.