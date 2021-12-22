Участник Великой Отечественной войны из Челнов отметил вековой юбилей

Участник Великой Отечественной войны из Набережных Челнов Иван Канидиев отметил столетний юбилей. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

От имени Президента РФ Владимира Путина и мэра Наиля Магдеева юбиляра поздравил глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. В адрес именинника прозвучали теплые пожелания от председателя Совета ветеранов и территориального общественного самоуправления, а кадеты школы №49 торжественно промаршировали под окнами его дома.

Иван Канидиев родился 21 декабря 1921 года в деревне Ерыклы Челнинского района Татарской АССР. Окончил семилетнюю школу, потом пошел работать. Иван был помощником главного агронома, выращивал семена элитных зерновых сортов.

Службу начал в 1940 году в Баку в артиллерийском полку. В апреле 1941 года был переведен под Ленинград. Когда началась война, направили на Ладогу. В 1943 году получил первое ранение: после лечения вернулся на войну.

В одном из боев он попал под жесточайший обстрел. Получил второе ранение — на этот раз в руку разрывной пулей. Врачи сумели сохранить руку, не ампутировав. В госпитале Иван Канидиев лечился до сентября 1945 года, затем был комиссован и отправлен в Казань.

После возвращения на Родину окончил Свияжский сельхозтехникум по специальности «агроном». Работал в семеноводческих хозяйствах Заинского района, с 1959 года — в Челнинском районе в деревне Иштиряково.

В 1970 году устроился на работу в СУМ-3 «КамГЭСэнергостроя», где трудился до 1986 года, занимался снабжением кранового хозяйства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в трех районах Набережных Челнов — Центральном, Автозаводском и Комсомольском — проживают 16 долгожителей — им всем больше ста лет.