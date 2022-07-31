Участник Великой Отечественной войны из Богородского отметил 99-летие

Участник Великой Отечественной войны из Пестречинского района РТ Илья Токранов отметил 99-летие. С внушительной датой ветерана поздравил глава района Ильхам Кашапов. Он пожелал ветерану крепкого здоровья, поблагодарил за мир и Победу.

К поздравлениям присоединились председатель Совета ветеранов Эльгиза Файзуллина, начальник отдела соцзащиты Дарья Юматова, отряд юнармейцев, которые прочли ветерану патриотические стихи.

«Сегодня Илья Иосифович живет в селе Богородское вместе со своей дочерью, которая ухаживает за ним. Ветеран давно незрячий, но слышит хорошо», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Илья Токранов родом из деревни Добромыш Альметьевского района. В возрасте 20 лет, в октябре 1941 года, был мобилизован в 908-й стрелковый полк. Он защищал завод под Воронежом от немцев, за тот бой получил орден Славы III степени.

В июле 1942 года во время бомбежки получил тяжелое ранение в ногу, после чего был отправлен на лечение в госпиталь в Красноярском крае. После выздоровления воевал в 108-м стрелковом полку и был повторно ранен под Ленинградом. Илья Токранов демобилизовался в июле 1944 года в звании рядового. Он уехал жить в Пестречинский район в село Богородское. Позже здесь обосновался и создал семью, трудился в колхозе бригадиром, сначала в полеводстве, а затем в строительной бригаде.

В администрации района сообщили, что на сегодняшний день в Пестречинском районе РТ проживают 120 тружеников тыла, 39 вдов и семь участников войны.