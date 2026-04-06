Происшествия 6 апреля 2026 18:36

Участник теракта в «Крокусе» покончил с собой в камере СИЗО

Участник теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Юсуфзода Якубджони Давлатхон* совершил суицид в московском СИЗО. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Через банковскую карту мужчины финансировался теракт. На следующий день после трагедии он отправился в аэропорт, пытаясь купить билет на ближайший рейс в любую страну, однако был задержан на паспортном контроле. В середине марта этого года мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

После обнаружения тела на место прибыл врач СИЗО и проводил реанимационные мероприятия, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

