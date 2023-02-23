Участник телемарафона «Все для Победы!» рассказал о вкладе детей в помощь военнослужащим

Детей необходимо воспитывать в духе патриотизма с самых малых лет, убежден руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин. В ходе телемарафона «Все для Победы!», который сегодня проходит на телеканале ТНВ, он рассказал о том, как благодаря правильному воспитанию подрастающее поколение вносит свой вклад в поддержку участников специальной военной операции (СВО).

«Детей, можно сказать, нужно с пеленок приучать к труду и к защите Родины, — считает Малыгин. — В этом может та же игра „Зарница“ помочь. Кроме того, надо работать вместе с ними. Например, мы работаем с архивами, дети участвуют у нас в экспедициях, раскопках на местах сражений».

По мнению руководителя военно-патриотического клуба, сейчас с детьми также важно говорить о проведении военной спецоперации. «Мы обсуждаем с ними, говорим, что от нас очень многое зависит, мы должны ребятам нашим помочь, — рассказал он. — Вместе мы собираем гуманитарку: чьи-то родители носки вяжут, сами ребята изготавливают свечи, предаем коробки добра и так далее. Дети помогают».

Напомним, сегодня с 10.00 на ТНВ проводится благотворительный телемарафон в поддержку участников СВО. Каждый желающий может принять участие в сборе средств на поддержку участников спецоперации: на экране телевизора отображается QR-код, через который зрители и могут оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.