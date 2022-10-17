Десантник Тимур Загитов провел урок «Разговоры о важном» в заинской гимназии

Приехав в родной город Заинск на короткий отпуск, капитан воздушно-десантных войск РФ, участник спецоперации на Украине Тимур Загитов, посетил татарскую гимназию им.Р.Ш. Фардиева, и провел для школьников патриотический урок «Разговоры о важном». Статья об этом опубликована в новом выпуске газеты «Республика Татарстан».

Необычная встреча стала возможной благодаря письму школьника Наиля Габдрахманова, который еще весной отправил бойцу трогательное послание, в котором поздравил его с днем рождения и пригласил в их гимназию.

Разговор десантника с детьми получился обстоятельным. Ребята смогли из первых уст узнать о происходящем в зоне проведения спецоперации, а Тимур Загитов рассказал им о важности патриотизма, силы духа и умении противостоять «навязанным ценностям извне».

«Мы лицом к лицу столкнулись со страшной действительностью, которую и предположить не могли наши деды: мы воюем с внуками и правнуками тех солдат, которые вместе с россиянами и другими народами бывшего Советского Союза „сломали хребет“ Адольфу Гитлеру в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов. Их виртуозно идеологически „перепрошили“ и перенастроили на русофобию и ненависть по тем украинским неонацистским лекалам, которые тщательно создавались на протяжении последних тридцати лет», — рассказал Тимур Загитов.

Он добавил, что своими глазами видел ту детскую нацистскую литературу в местных библиотеках, на которой воспитывались юные украинцы.

Авторы статьи также поделились интересным фактом из родословной бойца: его отец Вячеслав Загитов приходится внучатым племянником легендарного военнослужащего Газия Загитова, который в мае 1945 года одним из первых водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Мама Загитова Гамира Гадельшина, которая много лет работала собственным корреспондентом газеты «Республика Татарстан» на юго-востоке республики, призналась, что решение сына уйти на военную службу после окончания Академии муниципального управления при Президенте РТ стало для семьи большой неожиданностью.

«Но это был его осознанный выбор, который мы не могли не одобрить. У десантников есть девиз „Никто,кроме нас“. Я хотела бы добавить: когда на кону судьба всей страны, эти слова становятся девизом для всех, в ком не потеряна историческая память,кому дорога наша Родина», — сказала она.