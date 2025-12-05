Участник СВО встретился с волонтерами и школьниками в Ленино-Кокушкино

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района прошла патриотическая встреча с участником специальной военной операции Александром Спиридоновым. Мероприятие приурочили к двум важным датам – Международному дню волонтеров, который отмечают 5 декабря, и Дню Героев Отечества, установленному 9 декабря.

В читальном зале местной библиотеки собралиcь волонтеры, которые плетут маскировочные сети, представители сельсовета, педагоги и школьники. Главным гостем стал военнослужащий Александр Спиридонов, прибывший домой в отпуск вместе с супругой и сыном.

Встречи с бойцами, вернувшимися домой, в библиотеке уже стали доброй традицией. Заведующая учреждением Таслима Сайфуллина регулярно организует такие мероприятия, чтобы жители могли лично поддержать военнослужащих. Поводом пригласить Александра стал разговор с его сыном Егором – юный читатель пришел в библиотеку и с гордостью сообщил, что отец скоро приедет. Он попросил, чтобы и его папу пригласили, как всех, кто возвращается домой.

«Он очень гордится отцом», – рассказывает Таслима Сайфуллина.

На встрече школьники исполнили песни, прочитали патриотические стихи, а взрослые поблагодарили волонтеров за их ежедневный труд.

Александр Спиридонов служит на СВО четвертый год, выполняет задачи стрелка в звании рядового. На мероприятие он пришел с наградами. Самой дорогой для него является орден Мужества – военнослужащий был удостоен его в ноябре 2023 года за спасение раненых.

«Мы занимали позиции, и во время закрепления было много раненых. В тот момент я оказывал помощь и эвакуировал их», – вспоминает он. Большое значение для него имеет и медаль «За боевые отличия».

Александр говорит, что его выбор определяет любовь к Родине. «Если бы я не был патриотом, меня бы там не было. Наша страна в опасности, и мы должны ее защищать», – говорит он. Внимание односельчан ему приятно, но себя героем он не считает, подчеркивая, что просто делает свою работу.

Военнослужащему передали маскировочную сеть и письма от детей. Он поблагодарил за подарки, отметив их практическую и моральную важность. По его словам, письма на фронте бережно хранят и обязательно читают.

«У некоторых даже слезы наворачиваются», – поделился он. Маскировочные сети, по его словам, помогают экономить строительные материалы и значительно упрощают работу на позициях: «Накрыл – и удобно, быстро снял или надел, либо на постоянной основе натянул».

Волонтерская группа, работающая в Ленино-Кокушкино, образовалась в ноябре 2022 года. Изначально в ней был 41 человек, сейчас остался костяк в 20 добровольцев. Они продолжают трудиться в две смены и изготавливают по две маскировочные сети в день.

Организатор встречи и инициатор создания группы Таслима Сайфуллина рассказала об их работе, после чего состоялось награждение волонтеров.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

