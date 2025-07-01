Участник СВО: Смысл Дня ветеранов боевых действий – рассказ о подвигах и о бойцах

Ветеран боевых действий, бывший участник специальной военной операции Эдуард Хуснутдинов объяснил свое понимание Дня ветеранов боевых действий, который отмечается в России 1 июля. По его мнению, смысл этой памятной даты заключается в рассказе о событиях и участвовавших в них людях.

«<...> День ветеранов боевых действий – это не просто дата. В этот день мы вспоминаем людей, которые прошли жернова войны», – подчеркнул бывший боец.

«Ветераны – это те люди, полные отваги сердца, которые, не жалея себя, защищают свои идеалы, идеалы Родины, основы семьи. Значение, понимание семьи и Родины для них и для нас в целом – не пустое слово», – выразил уверенность он.

«Поэтому хотелось бы пожелать ветеранам основного: чтобы всегда рядом были близкие, родные люди, крепкого здоровья. Ну, и с праздником!» – добавил Хуснутдинов.

«Тут такой вопрос, наверное, философский. Тут же не ты путь выбираешь, а путь всегда тебя выбирает. И жизненные дорожки свились таким образом, что других вариантов просто нет – необходимо идти и защищать свою Родину», – сказал ветеран, объясняя, что определило его жизненную траекторию.

«На основе этого дня, наверное, все-таки молодежь и те люди, которые видят ветеранов, слышат об их подвигах, будут знать о них. Они будут понимать, на чем основываются ценности. И, понимая это, они будут принимать эти ценности за основу», – описал он желательное воздействие праздника на аудиторию.

«<...> наверное, основной посыл – не освещение [как таковое], а <...> рассказ о тех подвигах, и об этом дне, и об этих людях. Вот это основное», – заключил Эдуард Хуснутдинов.