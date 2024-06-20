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Участник СВО рассказал детям, как можно заслужить медаль «За воинскую доблесть»
Участник спецоперации Марат Сабиров из Арского района Татарстана недавно приехал в краткосрочный отпуск и встретился со школьниками.
Внимание детей привлекла медаль Марата «За воинскую доблесть». В первый же год службы в военный комиссариат района поступило благодарственное письмо от командира батальона, в котором служит Марат.
В письм ебыли такие строки: «Среди военнослужащих особенно хочу выделить Марата Сабирова. Данный военнослужащий является надежной опорой для командира роты. Своим поведением, общением, внешним видом, боевой подготовкой стимулирует своих товарищей к выдержке, терпению, порядку, что очень важно в боевых условиях и трудовых буднях. Качественно и быстро выполняет все боевые задачи, поставленные командованием».
Марат рассказал ребятам, что надо расти патриотами своей страны, призвал хорошо учиться, заниматься спортом, быть физически развитыми, ведь армия любит сильных мужчин.
«Я с детства занимался на турнике, — заметил Марат во время встречи. — Так учу и своих сыновей». В саду и дома у них стоит турник. Есть и боксерская груша для занятий. «Папа воспитывает нас в труде, учит подтягиваться на турнике, закаляться», — рассказал старший сын бойца Ригиль.
Марат родился 6 августа 1986 года. Рос в селе Качелино, окончил Качелинскую школу, учился в профессиональном училище №120. Работал на стройке. В 2004 году был призван в армию. Служил пулеметчиком в сухопутных войсках в звании сержанта. В 2013 году женился. Отец двоих сыновей, живет с семьей в родном селе. С сентября 2022 года служит в зоне специальной военной операции. Дважды был в краткосрочном отпуске.
Гульназ с любовью рассказывает о муже. По ее словам, это хороший человек с золотыми руками. Гульназ сама работает в Казани. За детьми присматривают родители Марата, которые живут по соседству.
«Я сама уроженка деревни Васильева-Бужа, — рассказала о себе Гульназ. — Познакомились на дискотеке в клубе Качелино. Мы полюбили друг друга и поженились по любви. Сейчас у нас двое сыновей. Старшему сыну, Ригилю, 11 лет, он перешел в пятый класс, младшему Ильясу десять лет, он идет в четвертый класс. Оба занимаются плаванием».
Супруги построили дом рядом с отчим домом Марата. Родители Марата Фирая и Фаргат воспитали четверых детей.
«Состоялась душевная встреча, — отметила учительница начальных классов Эльмира Мухаметшина. — Марат — достойный мужчина нашего села. Могу отозваться о нем лишь с положительной стороны. Желаем ему благополучной службы».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Румии Надршиной
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