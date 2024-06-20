Участник СВО рассказал детям, как можно заслужить медаль «За воинскую доблесть»

Фото предоставлено Румией Надршиной

Участник спецоперации Марат Сабиров из Арского района Татарстана недавно приехал в краткосрочный отпуск и встретился со школьниками.

Внимание детей привлекла медаль Марата «За воинскую доблесть». В первый же год службы в военный комиссариат района поступило благодарственное письмо от командира батальона, в котором служит Марат.

В письм ебыли такие строки: «Среди военнослужащих особенно хочу выделить Марата Сабирова. Данный военнослужащий является надежной опорой для командира роты. Своим поведением, общением, внешним видом, боевой подготовкой стимулирует своих товарищей к выдержке, терпению, порядку, что очень важно в боевых условиях и трудовых буднях. Качественно и быстро выполняет все боевые задачи, поставленные командованием».

Марат рассказал ребятам, что надо расти патриотами своей страны, призвал хорошо учиться, заниматься спортом, быть физически развитыми, ведь армия любит сильных мужчин.

Фото предоставлено Румией Надршиной

«Я с детства занимался на турнике, — заметил Марат во время встречи. — Так учу и своих сыновей». В саду и дома у них стоит турник. Есть и боксерская груша для занятий. «Папа воспитывает нас в труде, учит подтягиваться на турнике, закаляться», — рассказал старший сын бойца Ригиль.

Марат родился 6 августа 1986 года. Рос в селе Качелино, окончил Качелинскую школу, учился в профессиональном училище №120. Работал на стройке. В 2004 году был призван в армию. Служил пулеметчиком в сухопутных войсках в звании сержанта. В 2013 году женился. Отец двоих сыновей, живет с семьей в родном селе. С сентября 2022 года служит в зоне специальной военной операции. Дважды был в краткосрочном отпуске.

Фото предоставлено Румией Надршиной

Гульназ с любовью рассказывает о муже. По ее словам, это хороший человек с золотыми руками. Гульназ сама работает в Казани. За детьми присматривают родители Марата, которые живут по соседству.

«Я сама уроженка деревни Васильева-Бужа, — рассказала о себе Гульназ. — Познакомились на дискотеке в клубе Качелино. Мы полюбили друг друга и поженились по любви. Сейчас у нас двое сыновей. Старшему сыну, Ригилю, 11 лет, он перешел в пятый класс, младшему Ильясу десять лет, он идет в четвертый класс. Оба занимаются плаванием».

Супруги построили дом рядом с отчим домом Марата. Родители Марата Фирая и Фаргат воспитали четверых детей.

Фото предоставлено Румией Надршиной

«Состоялась душевная встреча, — отметила учительница начальных классов Эльмира Мухаметшина. — Марат — достойный мужчина нашего села. Могу отозваться о нем лишь с положительной стороны. Желаем ему благополучной службы».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Румией Надршиной

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону