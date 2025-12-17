Участник СВО представил проект развития беспилотной авиации на совещании в Минюсте РТ

Перспективы развития производства беспилотников гражданского назначения рассмотрели на совещании в Минюсте РТ. Проект по данной теме презентовал победитель республиканской программы для ветеранов и участников СВО «Батырлар. Герои Татарстана» Рустем Нигматзянов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

«Мировой рынок беспилотных решений к 2030 году превысит 100 миллиардов долларов. Российский сегмент показывает ежегодный рост более 25%. Только для задач картографии, мониторинга и сельского хозяйства в стране существует потребность в десятках тысяч аппаратов ежегодно», – рассказывает Нигматзянов.

Главным преимуществом проекта называется обеспечение технологического суверенитета России – все основные компоненты от двигателей до программного обеспечения будут производиться внутри страны. При этом проект даст импульс для развития смежных областей и создаст до 5000 высокотехнологичных рабочих мест, а российские технологии, созданные для суровых условий, будут востребованы на рынках дружественных стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.