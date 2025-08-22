Участник СВО посетил церемонию открытия конкурса «Новая волна» в Казани

Участник СВО и победитель чемпионата «Абилимпикс» Александр Антов посетил церемонию открытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025», который проходит в Казани.

Фото: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»

«Было некоторое волнение. Мы не всегда бываем на таких мероприятиях. Когда нас пригласили, мы с удовольствием согласились», – рассказал он.

По мнению Антова, такие мероприятия важны для участников СВО, поскольку подходят для адаптации человека с травмами.

«У меня травма – потеря зрения. И выбраться с супругой на такое мероприятие – это развеяться, уйти в другую сторону. И есть время подумать о продолжении жизни. Насладиться хорошей музыкой», – подчеркнул он.

Фото: оргкомитет «Новой волны»

Антонов отметил, что находится под впечатлением от такого масштабного мероприятия.

«Это значимое событие. Билеты нам предоставила республика, а вручил Фонд защитников Отечества РТ», – сообщил он.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.