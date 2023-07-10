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Участник СВО под позывным Кот приехал в Челны на выписку ребенка
Участник спецоперации под позывным Кот приехал на побывку в отпуск в Набережные Челны на выписку ребенка. Значимое событие произошло в День семьи, любви и верности. Сына назвали Ранелем, он стал вторым ребенком в семье.
«Ужасно скучал. Вот сейчас будет долгожданная встреча. Волнуюсь, даже там, наверное, не так сильно волновался, как сейчас. Прям мурашки. Переживаю как-то. Почему? Не знаю. Как-то переживания сами по себе нахлынули. Увидеть, подержать на руках долгожданного сына», — поделился боец.
От папы не отходит и старшая дочь Рианна. Как признается девочка, она очень ждала его.
«Папа приехал где-то в два ночи. Мы просто уснуть не могли, так как готовились», — поделилась Рианна.
До последнего момента семья военнослужащего не знала, успеет ли он на выписку, поэтому эмоции у родных зашкаливали. Папу и мужа они не видели долгие восемь месяцев. Близкие не могли скрыть слез радости.
«Очень долго не видели его. Не могу. Очень сильно скучали, переживали за него. Наконец-то увидели», — говорит Лидия, родственница военнослужащего.
«Эмоции у меня, с одной стороны — гордость, с другой стороны — переживание. Объяснения нет, как говорится. Переживаем за всех солдат. Ждем их. Материнское сердце ждет», — говорит еще одна родственница Гульшат.
Пока Кот в отпуске, семья надеется больше времени проводить вместе, гулять с детьми. Лилия, жена военнослужащего, рассказала, что иногда мужу не удавалось выйти на связь, тогда они очень волновалась.
«До последнего его не отпускали. Вот так получилось, что все-таки приехал. Рады очень», — поделилась она.
На выписке руководитель исполкома Фарид Салахов вручил молодым родителям конверт со 100 тысячами рублей и комплект для новорождённого.
«У нашего военнослужащего Радика и его супруги Лилии родился сын Ранель. Уверен, что он вырастет настоящим мужчиной, таким же, как его отец, который участвует в СВО и защищает нашу Родину. Главной маминой помощницей станет дочка Рианна. Поздравил семью и вручил им подарок от имени Наиля Гамбаровича Магдеева — 100 тысяч рублей. Мои поздравления семье!» — написал на своей странице во «ВКонтакте» руководитель исполкома города.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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