Участник СВО из Заинского района о службе в БПЛА: «Нас этому обучали еще при мобилизации»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Участник специальной военной операции Максим Моисеев с позывным Мавродий, мобилизованный в 2022 году, после ранения продолжил службу и прошел подготовку по работе с беспилотными летательными аппаратами. Об этом военнослужащий рассказал во время отпуска.

Моисееву 35 лет, он родился в селе Малое Пальчиково Заинского района. До мобилизации работал сварщиком. Службу начал в 430-м подразделении, позднее после ранения был переведен в 39-ю бригаду. Первоначально выполнял задачи в комендантских подразделениях и нес службу на постах. В 2025 году военнослужащий прошел обучение по направлению БПЛА.

По словам бойца, работа с беспилотниками стала продолжением уже освоенных задач. «Да не такое уж новое. Нас даже когда мобилизовали, обучали. Обязанности те же – уничтожать противника», – отметил он.

В настоящее время военнослужащий наград не имеет. Во время отпусков он старается проводить время с семьей. Моисеев воспитывает двоих сыновей: один учится во втором классе, младший посещает детский сад. «Нормально поддерживает, скучают уже. Дети рады, что приехал», – рассказал он.

Главной поддержкой на передовой боец называет семью. «Вот семья, да», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, что помогает сохранять боевой настрой.

Военнослужащий сообщил, что гуманитарная помощь доходит до подразделения. При необходимости он заказывает необходимые вещи через родственников. «Я заказывал термоодеяло, посылки домашние», – уточнил Моисеев.

По словам бойца, на службе ему приходилось оказывать помощь сослуживцам. «Вытаскивал и двухсотых, и трехсотых помогал», – отметил он.

Моисеев добавил, что служба не изменила его жизненные принципы. «Да нет, я всегда был таким», – сказал военнослужащий, отвечая на вопрос о личных выводах, сделанных во время участия в боевых действиях.

