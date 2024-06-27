Участник СВО из Набережных Челнов приехал на выписку четвертого ребенка

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В семье бойца СВО из Набережных Челнов с позывным Спец родился четвертый ребенок. Военнослужащий смог приехать на выписку сына, которого назвали Сергей. Поздравил семью с этим событием лично мэр города Наиль Магдеев.

«В нашей семье уже три девочки. Вот сын долгожданный появился наконец-то. На связи всегда был. И когда схватки были, сидел, ждал новостей. Буквально 16 часов они длились. Родились мы полдвенадцатого 20 июня», – рассказал Спец.

Появления малыша в семье не меньше ждали и старшие дети. Дочь бойца Эльвина отметила, что тоже принимает участие в воспитании своих младших сестер, а рождение брата для нее – это что-то необычное. Жену Спеца Ирину захлестнули эмоции, ведь долгожданный сын станет большой опорой для нее. Но самое главным для нее стало то, что на выписку из зоны специальной военной операции смог приехать ее супруг.

«Я даже объяснить не могу. Мы очень рады были, очень ждали его. Очень здорово, что отпустили. Замечательно. Сейчас все вместе, дружненько домой», – поделилась женщина своим счастьем.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил военного за отважную службу и выразил надежду на то, что его сын вырастет настоящим мужчиной по примеру отца. Помимо этого, семье военнослужащего вручили по 100 тысяч рублей от города и ПАО «КАМАЗ», а также полный комплект для новорожденного.

«Слова благодарности нашему настоящему герою, который очень с интересом рассматривает свое продолжение. Он точно на тебя похож. Он будет таким же мужественным, сильным и крепким настоящим мужчиной», – обратился к родителям градоначальник.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой