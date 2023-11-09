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Руc Тат
СВО 9 ноября 2023 17:06

Участник СВО из Менделеевска награжден орденом Мужества

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Участник СВО из Менделеевска награжден орденом Мужества

Уроженец Менделеевского района Татарстана лейтенант Александр Макаров награжден орденом Мужества. Он одним из первых вступил в ряды Вооруженных сил по мобилизации в сентябре прошлого года. О награждении военнослужащего в своем Telegram-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

«Боец удостоился награды за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — написал он.

«Гордимся! Ждем всех домой здоровыми и с победой!» — добавил руководитель муниципального образования.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация #орден Мужества
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