Участник СВО из Менделеевска награжден орденом Мужества

Уроженец Менделеевского района Татарстана лейтенант Александр Макаров награжден орденом Мужества. Он одним из первых вступил в ряды Вооруженных сил по мобилизации в сентябре прошлого года. О награждении военнослужащего в своем Telegram-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

«Боец удостоился награды за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», — написал он.

«Гордимся! Ждем всех домой здоровыми и с победой!» — добавил руководитель муниципального образования.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.