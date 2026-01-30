Участник СВО из Лениногорска: «Помогали вера, боевой опыт и поддержка сослуживцев»

Ветеран специальной военной операции Вадим Иванов из Лениногорска после тяжелого ранения вернулся к мирной жизни. По его словам, выжить и выйти к эвакуации в критической ситуации на передовой помогли вера в Бога, солдатская сноровка и помощь братьев по оружию.

«Когда получил осколочное ранение в правую ногу, понял: выбраться из заварушки поможет только солдатская удача, так как был наполовину обездвижен. За себя не боялся – думал, отвоевал свое. Больше переживал за эвакуационную группу – за своих товарищей», – вспоминает Иванов события 2024 года.

На момент призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации Вадиму Иванову было 35 лет. После возвращения с рабочей вахты на севере он получил повестку и уже 28 октября 2022 года был направлен на службу. В этот день, по словам его матери Нины Ивановны, семья пережила сильное эмоциональное потрясение.

«28 октября – мой день рождения. Эта дата стала для нашей семьи роковой: в этот день несколько лет назад умерла моя мама, и в этот же день Вадима призвали на фронт. Поплакав, я взяла себя в руки. Если стране нужен мой сын, значит мы с отцом воспитали настоящего мужчину», – рассказала она.

Военную подготовку Иванов проходил на полигоне Казанского танкового училища, где освоил огневую, тактическую, индивидуальную и медицинскую подготовку. В декабре 2022 года он был направлен в зону СВО в составе материально-технического взвода обеспечения комендантского полка и получил позывной Орел.

Подразделение обеспечивало бесперебойную работу 32 постов, отвечая за снабжение горючим, продовольствием, вещевым имуществом и ремонт техники.

Позднее Иванов был переведен в мотострелковое подразделение и выполнял задачи сначала во второй, а затем в красной зоне – непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«На передовой мне очень пригодились знания и навыки, полученные во время срочной службы», – отметил он. Иванов проходил службу в сухопутных войсках в Волгоградской области, затем – в отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2008 году он также принимал участие в миротворческой операции во время грузино-абхазского конфликта.

Тяжелое ранение Иванов получил 23 мая 2024 года в районе Донецкой Народной Республики при выполнении задачи по огневой поддержке подразделения.

«Мы заходили на огневую поддержку седьмой роты. Я заметил в небе атакующий разведдрон, но укрыться не удалось – взрывной волной и осколками мне разбило правое колено», – рассказал ветеран.

По словам бойца, от гибели его спас медальон с образом Архангела Михаила, который он носит с начала спецоперации. «Считаю, что именно он меня тогда уберег», – отметил Иванов.

Несмотря на серьезное ранение, он вместе с сослуживцами сумел выйти к точке эвакуации.

«Я передвигался, опираясь локтями о насыпь, волоча за собой ногу. Нашел палку с рогатиной – с таким импровизированным костылем мы прошли около двух с половиной километров», – вспоминает он.

После эвакуации для Иванова начались месяцы лечения и реабилитации в госпиталях Волновахи, Донецка, Ростова-на-Дону и Волгограда. По решению военно-врачебной комиссии он был признан негодным к дальнейшему прохождению службы, ему присвоена инвалидность третьей группы.

Сегодня ветеран СВО постепенно обустраивает мирную жизнь. Несмотря на тяжелые последствия ранения, он сохраняет стойкость и говорит, что главное – остаться живым и помнить тех, кто был рядом в самые трудные минуты.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.