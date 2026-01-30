news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 30 января 2026 07:19

Участник СВО из Лениногорска: «Помогали вера, боевой опыт и поддержка сослуживцев»

Читайте нас в
Телеграм
Участник СВО из Лениногорска: «Помогали вера, боевой опыт и поддержка сослуживцев»

Ветеран специальной военной операции Вадим Иванов из Лениногорска после тяжелого ранения вернулся к мирной жизни. По его словам, выжить и выйти к эвакуации в критической ситуации на передовой помогли вера в Бога, солдатская сноровка и помощь братьев по оружию.

«Когда получил осколочное ранение в правую ногу, понял: выбраться из заварушки поможет только солдатская удача, так как был наполовину обездвижен. За себя не боялся – думал, отвоевал свое. Больше переживал за эвакуационную группу – за своих товарищей», – вспоминает Иванов события 2024 года.

На момент призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации Вадиму Иванову было 35 лет. После возвращения с рабочей вахты на севере он получил повестку и уже 28 октября 2022 года был направлен на службу. В этот день, по словам его матери Нины Ивановны, семья пережила сильное эмоциональное потрясение.

«28 октября – мой день рождения. Эта дата стала для нашей семьи роковой: в этот день несколько лет назад умерла моя мама, и в этот же день Вадима призвали на фронт. Поплакав, я взяла себя в руки. Если стране нужен мой сын, значит мы с отцом воспитали настоящего мужчину», – рассказала она.

Военную подготовку Иванов проходил на полигоне Казанского танкового училища, где освоил огневую, тактическую, индивидуальную и медицинскую подготовку. В декабре 2022 года он был направлен в зону СВО в составе материально-технического взвода обеспечения комендантского полка и получил позывной Орел.

Подразделение обеспечивало бесперебойную работу 32 постов, отвечая за снабжение горючим, продовольствием, вещевым имуществом и ремонт техники.

Позднее Иванов был переведен в мотострелковое подразделение и выполнял задачи сначала во второй, а затем в красной зоне – непосредственно на линии боевого соприкосновения.

«На передовой мне очень пригодились знания и навыки, полученные во время срочной службы», – отметил он. Иванов проходил службу в сухопутных войсках в Волгоградской области, затем – в отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2008 году он также принимал участие в миротворческой операции во время грузино-абхазского конфликта.

Тяжелое ранение Иванов получил 23 мая 2024 года в районе Донецкой Народной Республики при выполнении задачи по огневой поддержке подразделения.

«Мы заходили на огневую поддержку седьмой роты. Я заметил в небе атакующий разведдрон, но укрыться не удалось – взрывной волной и осколками мне разбило правое колено», – рассказал ветеран.

По словам бойца, от гибели его спас медальон с образом Архангела Михаила, который он носит с начала спецоперации. «Считаю, что именно он меня тогда уберег», – отметил Иванов.

Несмотря на серьезное ранение, он вместе с сослуживцами сумел выйти к точке эвакуации.

«Я передвигался, опираясь локтями о насыпь, волоча за собой ногу. Нашел палку с рогатиной – с таким импровизированным костылем мы прошли около двух с половиной километров», – вспоминает он.

После эвакуации для Иванова начались месяцы лечения и реабилитации в госпиталях Волновахи, Донецка, Ростова-на-Дону и Волгограда. По решению военно-врачебной комиссии он был признан негодным к дальнейшему прохождению службы, ему присвоена инвалидность третьей группы.

Сегодня ветеран СВО постепенно обустраивает мирную жизнь. Несмотря на тяжелые последствия ранения, он сохраняет стойкость и говорит, что главное – остаться живым и помнить тех, кто был рядом в самые трудные минуты.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

Фото предоставлено участником СВО

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

29 января 2026
Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля

Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля

29 января 2026