Участник СВО из Казани: «Надо заканчивать с фашизмом, наши деды начали, мы продолжили»

Эльнар Фатхуллин на территории проведения специальной военной операции служил командиром взвода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь моя семья, а там мои ребята»

Эльнар Фатхуллин работал начальником службы безопасности на Казанском пороховом заводе. Звонок из военкомата в сентябре 2022 года его не удивил, он готов был отправиться отдавать свой долг Родине. Ранее он уже служил в погранвойсках.

«Я был мобилизован 22 сентября 2022 года. Как и многие, я не стал прятаться или пользоваться какими-то льготами, я знал, что это мой патриотический долг. Принял решение сделать свой вклад в победу России», – рассказал собеседник.

На вопрос собирается ли он после лечения вернуться вновь в зону СВО, Фатхуллин заявил, что готов вновь присоединиться к своему взводу.

«Я получил небольшую травму и контузию. Сейчас вылечат, и дальше в путь и в бой. Здесь моя семья, а там мои ребята. Если Родина скажет, что я еще могу помочь, я буду это делать, готов идти до конца», – сообщил Эльнар Фатхуллин.

Он не стал делиться своим мнением о тех , кто решил бежать или прятаться от мобилизации и ответил так: «Я бы не стал им ничего говорить, у каждого своя совесть», – сказал боец.

«Пропаганда нацизма была в каждой школе, мы видим это на освобожденных территориях»

Фатхуллин убежден, что проведение СВО на территории Украины стало необходимой мерой, потому что фашизм там культивировался повсеместно, и он сам смог в этом убедиться.

Фото: страница украинских комиксов, из открытых источников

«Мы воюем больше с коллективным Западом. Что касается Украины, то пропаганда нацизма была там в каждой школе. Были книги, какие-то плакаты. Мы все это видели на освобожденных территориях», – поделился командир взвода.

По его словам, многие люди, особенно на территории ЛНР и ДНР давно грезили желанием стать частью России. И во многих городах российские войска встречают с флагами.

«Жители ДНР и ЛНР натерпелись уже с 2014 года. Есть люди, которые встречают с флагами, машут, зачастую это бывают и дети. Хочу заверить, что сейчас все наши солдаты идут только к победе, никто не остается безучастным, все готовы идти до конца», – заявил собеседник.

СВО направлена на то, чтобы искоренить нацизм, с которым боролись наши деды и прадеды, добавил он.

«Жители ДНР и ЛНР натерпелись уже с 2014 года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наши деды начали, но, как выяснилось, не закончили, мы продолжаем эту борьбу. Мы видим, как фашисты ни с кем не считаются, ни с детьми, ни со стариками, ни с женщинами. У них нет ничего святого. Это нелюди, которых надо уничтожать», – подчеркнул Эльнар Фатхуллин.

Он поделился и впечатлениями от текущей ситуации в зоне боевых действий. По мнению бойца, в какой-то момент начала ощущаться нехватка вооружения у противника, но сейчас там вновь напряженная ситуация.

«Сейчас там очень жарко. Было нелегко, а сейчас еще труднее. Был момент, когда чувствовалось, что поставки у них заканчиваются, и стало дышать полегче, но теперь все началось с новой силой», – рассказал командир взвода из Казани.

«Мы едины, мы – единый кулак, поэтому победа будет за нами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«История не забыта»

Встреча с Эльнаром Фатхуллиным состоялась на акции «Огненные картины войны» в парке Победы в Казани, где было создано изображение танков Т-23 и Т-70 с танкистом из 25 тыс. свечей. Туда герой был приглашен в качестве почетного гостя. Он подчеркнул, что важно рассказывать молодежи, какой ценой была добыта та великая победа.

«История на сегодняшний день не забыта. Молодежь должна знать, что победа доставалась огромной ценой. Важно, чтобы помнили наших дедов и прадедов, которые завоевали ее», – сказал Фатхуллин.

Для него, как для участника СВО, особенно важна победа России над фашизмом. Это сражение началось задолго до начала спецоперации, считает он.

«Про тот подвиг должно знать не только взрослое поколение, но и молодежь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эта война началась давно, и не мы ее начали. 82 года назад они начали и продолжают. Сегодня пришло время искоренить эту гадость и нечисть. Быть безучастным невозможно», – заявил Эльнар Фатхуллин.

По его словам, праздник 9 Мая для него является по-настоящему святым.

«Про тот подвиг должно знать не только взрослое поколение, но и молодежь. Каждая победа дается очень большой ценой. В 1945 году мы дали фашистам очень хороший пинок. Сейчас они вновь пришли завоевывать Россию. Но они забыли, что за всю историю никто и никогда не смог поставить Россию на колени, потому что мы едины, мы – единый кулак, поэтому победа будет за нами», – заключил Фатхуллин.