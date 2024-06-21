Участник СВО из Челнов: Помощь с родины поднимает настроение и боевой дух

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Набережные Челны оказывают шефскую помощь бойцам с начала специальной военной операции. Это уже стало традицией. Раз в месяц от Майдана отправляют грузовики с гуманитарной помощью для мирных жителей новых регионов России, а также с шефской — для защитников Отечества. Кроме того, вещи им передают и в ходе встречи с мэром Автограда.

Роман — военнослужащий, по его словам, всем необходимым они обеспечены. Регулярно получают еще и шефскую помощь.

«Большинство присылают крупную гуманитарную помощь, собранную властями города. Очень приятно, когда получаем гуманитарную помощь. Настроение, боевой дух поднимается, потому что люди помнят про нас, не забывают, все-таки знают, что нам порой тяжело там бывает», — рассказал он.

Из Челнов отправляют техническое снаряжение: рации, бинокли, приборы ночного видения и многое другое. Это только дополнительное оснащение.

«Мы отправляем шефскую помощь нашим воинам — достойным продолжателям ратных подвигов наших отцов, дедов и прадедов. Безусловно, наша человеческая, материальная, моральная поддержка для них очень нужна и важна», — говорит мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Специальная военная операция проводится для защиты Донбасса. Удавалось встретиться и с мирным населением. Все — большая часть населения — относятся очень положительно к этому всему, к тому, что российские войска там присутствуют, обеспечивают безопасность. И в скорейшем времени, я думаю, все это закончится, и там наладится мирная жизнь», — убежден боец.

Кроме отправки шефской помощи власти города лично передают вещи военнослужащим. Обычно это происходит, когда бойцы находятся в краткосрочном отпуске. Военнослужащие признаются, что чувствуют поддержку и им очень приятно, что про них помнят, любят, ждут, верят в их победу.

Как сказал мэр Челнов, поддержка и помощь нашим защитникам Отечества будут оказываться и в дальнейшем.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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