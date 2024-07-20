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Участник СВО из батальона «Алга» встретился с воспитанниками лагеря «Тасма»
Воспитанники оздоровительного лагеря «Тасма» встретились с Альфредом Хайбуллином в рамках проекта «Наставник Z».
Как рассказали в пресс-службе «Молодой гвардии», чьи активисты провели эту встречу, Альфред Камилевич – участник спецоперации с позывным «Старый». Он ушел добровольцем в батальон «Алга» и был отправлен домой по достижении предельного возраста.
Альфред держал оборону под Херсоном, долго стоял с батальоном в селе Калиновское и в других населенных пунктах. Сейчас он получил статус ветерана боевых действий и теперь занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
«Я работал в дербышкинском интернате водителем, у меня была обычная работа, но я не смог смотреть, как фашизм приходит к власти. Не многие меня поймут. Никакая зарплата не стоит человеческой жизни. Все парни пошли туда, чтобы прогнать этих нацистов. Фашисты до начала СВО выкрикивали свои лозунги, носили нашивки, а сейчас они ведут себя совсем по-другому. Они поняли, что ошибались, и теперь просто перевели стрелки, говорят, что Россия борется не против фашистов, а против обычных людей», — поделился Хайбуллин.
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