Участник СВО из батальона «Алга» встретился с воспитанниками лагеря «Тасма»

Воспитанники оздоровительного лагеря «Тасма» встретились с Альфредом Хайбуллином в рамках проекта «Наставник Z».

Как рассказали в пресс-службе «Молодой гвардии», чьи активисты провели эту встречу, Альфред Камилевич – участник спецоперации с позывным «Старый». Он ушел добровольцем в батальон «Алга» и был отправлен домой по достижении предельного возраста.

Альфред держал оборону под Херсоном, долго стоял с батальоном в селе Калиновское и в других населенных пунктах. Сейчас он получил статус ветерана боевых действий и теперь занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Я работал в дербышкинском интернате водителем, у меня была обычная работа, но я не смог смотреть, как фашизм приходит к власти. Не многие меня поймут. Никакая зарплата не стоит человеческой жизни. Все парни пошли туда, чтобы прогнать этих нацистов. Фашисты до начала СВО выкрикивали свои лозунги, носили нашивки, а сейчас они ведут себя совсем по-другому. Они поняли, что ошибались, и теперь просто перевели стрелки, говорят, что Россия борется не против фашистов, а против обычных людей», — поделился Хайбуллин.

Проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на интеграцию в общество участников специальной военной операции и формирование патриотических ценностей среди молодежи. Целью проекта является создание условий для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью, а также формирование патриотических ценностей и активности среди молодежи.