Участник СВО из Алексеевского района устроил семье сюрприз, придя на выпускной к сестре

Военнослужащий из Алексеевского района, прибывший в краткосрочный отпуск из зоны проведения СВО, устроил сюрприз своей семье, придя на выпускной к сестре.

Кирилл прибыл на железнодорожный вокзал в Казани, не сообщив о приезде никому из родственников. Встречали бойца близкие друзья, которые уже в 5 утра ожидали его на перроне.

До самого вечера он не приходил домой, чтобы не испортить сюрприз. Друзья помогли ему купить цветы и организовать встречу с семьей.

В разгар выпускного вечера сестры, который проходил в одном из кафе поселка, он вошел в зал и подарил Ксении цветы. Обнять сына подбежала и мама, не видевшаяся с ним 8 месяцев.

Свой отпуск военнослужащий планирует провести с семьей и друзьями, а затем вернуться обратно в зону СВО.

Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой