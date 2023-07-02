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Участник СВО из Алексеевского района устроил семье сюрприз, придя на выпускной к сестре
Военнослужащий из Алексеевского района, прибывший в краткосрочный отпуск из зоны проведения СВО, устроил сюрприз своей семье, придя на выпускной к сестре.
Кирилл прибыл на железнодорожный вокзал в Казани, не сообщив о приезде никому из родственников. Встречали бойца близкие друзья, которые уже в 5 утра ожидали его на перроне.
До самого вечера он не приходил домой, чтобы не испортить сюрприз. Друзья помогли ему купить цветы и организовать встречу с семьей.
В разгар выпускного вечера сестры, который проходил в одном из кафе поселка, он вошел в зал и подарил Ксении цветы. Обнять сына подбежала и мама, не видевшаяся с ним 8 месяцев.
Свой отпуск военнослужащий планирует провести с семьей и друзьями, а затем вернуться обратно в зону СВО.
Материал подготовлен при участии Елены Ахманаевой
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