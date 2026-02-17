Участник СВО из Актанышского района получил боевой дрон и гуманитарную помощь

Участник СВО из Актанышского района Александр Сергеев с огромной радостью получил от земляков гуманитарную помощь и заказанное им боевое оборудование – дрон. Сразу после вручения Александр передал слова искренней благодарности всем, кто помог приобрести этот важный инструмент, подчеркнув, как важна поддержка родного края.

Очередная крупная партия гуманитарной помощи была отправлена из Набережных Челнов. Она стала возможной благодаря совместной работе волонтеров Автограда и представителей шести соседних районов, а также при поддержке Союза ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка Республики Татарстан.

На фронт направлено снаряжение и необходимые вещи для участников специальной военной операции, включая нашего земляка Александра. Один из грузов отправился по Херсонскому, Запорожскому, Донецкому и Луганскому направлениям, второй – в Курскую и Белгородскую области.

За рулем – активисты Руслан Ханов и Камиль Ганиев. С начала операции они преодолели тысячи километров, доставляя помощь защитникам Отечества, не жалея сил и времени.

Особое место среди отправленного снаряжения заняло специальное оборудование для Александра Сергеева – боевой дрон, который теперь помогает ему выполнять задачи на передовой. Этот подарок стал не просто инструментом, а символом единства и поддержки родного края.

Сейчас волонтеры и просто люди, которые не равнодушны к судьбе бойцов, уже готовят следующую партию гуманитарного груза, чтобы продолжать помогать защитникам Отечества и поддерживать связь фронта с родным краем.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.