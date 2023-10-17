Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Участник СВО Данила Абрамов: «Наши бойцы всегда ждут письма от детей»
Самое приятное – это читать открытки, в которых дети пишут слова благодарности, сообщил участник СВО, заместитель командира роты по военно-политической работе с личным составом, младший лейтенант Данила Абрамов во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».
«Моя семья, родственники, близкие и знакомые мотивировали меня для участия в СВО. Многие жизненные моменты вели меня к этому. Близкие всегда давали мне понять, что любовь к Родине – это особое чувство и стыдиться его не надо», – сказал он.
Боец рассказал, как строилась его военная карьера и что он чувствовал в самом начале своего пути.
«Когда началась спецоперация, сначала были переживания из-за неизвестности. Начинал я рядовым стрелком по частичной мобилизации. В армии я начал изучать медицину и потом прошел трехмесячные курсы на младшего лейтенанта и вот, меня повысили», – поделился Данила Абрамов.
По словам бойца, на передовой наши солдаты постоянно чувствуют поддержку из тыла.
«Каждый день что-то к нам приезжает на передовую: гуманитарная помощь, письма или журналисты, которые оказывают информационную поддержку. Самое приятное – это видеть открытки от школ и других учреждений, из которых ребятишки пишут слова благодарности за спокойную жизнь», – сказал он.
Данила Абрамов обратился к тем, кто сомневается, подписывать контракт или нет.
«Никто кроме нас, не надо ждать чуда – надо действовать», – подытожил он.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.
Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»