Участник СВО Данила Абрамов: «Наши бойцы всегда ждут письма от детей»

Самое приятное – это читать открытки, в которых дети пишут слова благодарности, сообщил участник СВО, заместитель командира роты по военно-политической работе с личным составом, младший лейтенант Данила Абрамов во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ».

«Моя семья, родственники, близкие и знакомые мотивировали меня для участия в СВО. Многие жизненные моменты вели меня к этому. Близкие всегда давали мне понять, что любовь к Родине – это особое чувство и стыдиться его не надо», – сказал он.

Боец рассказал, как строилась его военная карьера и что он чувствовал в самом начале своего пути.

«Когда началась спецоперация, сначала были переживания из-за неизвестности. Начинал я рядовым стрелком по частичной мобилизации. В армии я начал изучать медицину и потом прошел трехмесячные курсы на младшего лейтенанта и вот, меня повысили», – поделился Данила Абрамов.

По словам бойца, на передовой наши солдаты постоянно чувствуют поддержку из тыла.

«Каждый день что-то к нам приезжает на передовую: гуманитарная помощь, письма или журналисты, которые оказывают информационную поддержку. Самое приятное – это видеть открытки от школ и других учреждений, из которых ребятишки пишут слова благодарности за спокойную жизнь», – сказал он.

Данила Абрамов обратился к тем, кто сомневается, подписывать контракт или нет.

«Никто кроме нас, не надо ждать чуда – надо действовать», – подытожил он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.