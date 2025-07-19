Боец СВО Артём Ахмеров принял участие в первом этапе Кубка Раиса РТ

В Альметьевске состоялся первый этап Кубка Раиса Республики Татарстан – соревнования по плаванию среди участников и ветеранов специальной военной операции. Одним из участников соревнований стал Артём Ахмеров — боец СВО, потерявший ногу в бою, но продолжающий вести активный образ жизни. Об этом сообщает «ЮВТ-24».

Состязания организованы Министерством спорта РТ и филиалом фонда «Защитники Отечества». Первый этап собрал около 40 участников.

Бойцы соревновались в пяти номинациях. Отдельные номинации были предусмотрены для участников с проблемами опорно-двигательного аппарата, участников с проблемами со слухом, участников с проблемами со зрением.

Отборочные этапы Кубка проходят в республике с июля по август, а финал должен состояться в Казани в конце августа – начале сентября.

Фото предоставлены Еленой Бауэр