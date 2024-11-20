Участник сражений на Курской дуге из Татарстана отметил вековой юбилей

Фото предоставлено Розалией Ахмадеевой

Участник Великой Отечественной войны Миннебай Миннекаев из Ютазинского района отметил столетний юбилей. От руководства района ветерана поздравил глава Аяз Шафигуллин, выразив самые искренние пожелания. Он отметил, что юбиляр по-прежнему сохраняет активную гражданскую позицию.

Миннебай Миннекаевич не утратил интерес к политической обстановке в стране и мечтает о скорейшем разрешении вопросов, связанных со спецоперацией. Шафигуллин подробно ответил на его вопросы и заверил, что район всячески поддерживает бойцов СВО, организуя регулярные отправки гуманитарной помощи. Он сообщил, что вскоре будет отправлена очередная партия гуманитарного груза.

Фото предоставлено Розалией Ахмадеевой

Прошедшие годы предоставляют Миннебаю Миннекаевичу время для размышлений о прошлом. Рожденный в 1924 году, он — живой свидетель событий ушедшей эпохи. Коллективизация, голод, гонения и война, арест и смерть отца, ранения и длительное лечение в госпиталях — жизнь Миннебая Миннекаева полна противоречий и лишений.

Миннебай Миннекаев воевал в составе 1174-го стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии, отличившись в боях на Курской дуге. За свои заслуги он награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Фото предоставлено Розалией Ахмадеевой

После ранения Миннекаев был комиссован, но продолжил службу в НКГБ. В начале 1950-х его направили в рабочий поселок Уруссу, где он трудился в спецкомендатуре. В его биографии значится также служба в МВД.

Юбиляру был вручен подарок от главы района, а также поздравительные письма от Президента Российской Федерации Владимира Путина и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Фото предоставлено Розалией Ахмадеевой

Помимо этого, к поздравлениям юбиляра присоединились общественные организации — представители районного совета ветеранов, серебряных волонтеров, местного отделения ВОИ и ТОС.