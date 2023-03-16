Участник спецоперации из Менделеевского района написал песню для жителей родного села

Участник спецоперации Артем из Менделеевского района Татарстана написал песню для жителей родного села Старое Гришкино, откуда он был мобилизован прошлой осенью.

На селе Артем всегда был известен своими талантами. Видео, на котором он исполнял татарскую песню на учебном полигоне, осенью разлетелось по интернету.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, Артем сейчас продолжает находиться на службе. Он сочинил стихотворение, посвященное солдатской жизни, любви и победе, и отправил текст директору Старо-Гришкинского дома культуры Виктору Япаеву.

Виктор на эти слова написал музыку и исполнил песню. Запись отправили мобилизованным землякам.

«22 февраля руководитель Дома культуры исполнил эту песню на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а потом на фестивале 9 марта. Получилось душевное произведение. Теперь есть планы записать песню в студии. Композицию будут исполнять и дальше по просьбе Артема», — рассказала Валентина Мамакова, глава Старо-Гришкинского сельского поселения.

«Артем у нас звезда нашего поселения, без него не проходит ни один концерт. Он мой ученик, я его первая учительница. Он ходил в мой фольклорный ансамбль „Бигэшкэй“. Сейчас он мобилизован, еще два его одноклассника там же. Они очень оптимистичные, выполняют свой долг перед Отечеством достойно, с песней. Из нашего поселения 13 мобилизованных. Никто из них не жалуется, всегда говорят, что всё нормально», — заметила глава Старо-Гришкинского сельского поселения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что автомобиль «УАЗ» от Менделеевского района доставлен участникам специальной военной операции на Украине.