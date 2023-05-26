Участник спецоперации из Лениногорска встретился со своими детьми на «Последнем звонке»

Двое сыновей жительницы Лениногорска участвуют в специальной военной операции на Украине с декабря прошлого года. Один из сыновей, приехав в краткосрочный отпуск, пришел в школу, где обучаются его дети: в этот день здесь проходил «Последний звонок».

Девятилетняя Даша и тринадцатилетний Денис выбежали к отцу со слезами счастья на глазах. Директор школы поздравил мобилизованного, пожелав здоровья и скорейшей победы. Сфотографироваться с военным захотели все школьники.

Мать военнослужащего поделилась впечатлениями от встречи с младшим сыном и рассказом о том, как братья отправились на спецоперацию.

«Засыпаю и просыпаюсь с молитвой о своих сыновьях. Коля и Борис — мои две кровиночки, сейчас сражаются в зоне СВО за нашу с вами спокойную мирную жизнь, за счастливое будущее наших детей, внуков. Были мобилизованы в октябре прошлого года с разницей в два дня, причем Николай уехал в Казань для прохождения военной подготовки украдкой от меня, чтобы не волновать и не расстраивать. Я-то думала, что он на работе, а тут позвонил, говорит, что уже на военном полигоне Казанского танкового училища. Когда узнала об этом, даже потеряла сознание», — заявила Татьяна Круглова.

В Казани родные братья проходили боевое слаживание отдельно друг от друга: Борис — на территории танкового училища, Николай — в лагере на территории МВЦ «Казань Экспо».

«Они часто встречались на полигоне во время военной подготовки, поддерживали друг друга, делились новостями. В зону СВО Борис со своим взводом отправился 15 декабря, Николай — 18-го. С собой мои парни взяли нательные крестики и молитвы, которые я им вручила при встрече — пусть Бог бережет всех наших ребят», — заметила мама мобилизованных мужчин.

Несколько раз жительница Лениногорска навещала своих сыновей, привозила любимые ими продукты. «Очень похожи на деда, моего папу, такие же рослые, высокие и красивые», — прокомментировала женщина фотографии мобилизованных.

За боевые заслуги, мужество и доблесть, проявленные при выполнении боевых задач, Николай и Борис награждены медалями «За отвагу». По словам матери, воспитать в сыновьях твердость духа сумел их отец.

«Отец моих мальчиков, мой супруг, Павел Степанович, в 1978–1980 годах проходил срочную службу, в том числе в Афганистане, был десантником, поэтому сыновья с раннего детства слышали от него истории той войны, очень гордились военным прошлым своего папы. Они росли в духе патриотизма, любви к своей стране, поэтому и срочную службу прошли достойно, и повестку о мобилизации восприняли как должное. Отправляясь на передовую, они так сказали: „Отец воевал, и мы сможем, а вернемся с победой!“ Смотрю новости из зоны СВО, и с каждым отвоеванным нашими солдатами городом душу переполняет невероятное чувство гордости, ведь и мои дети принимают участие в приближении победы!» — добавила Татьяна Круглова.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.