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Руc Тат
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Общество 15 июня 2023 15:13

Участник спецоперации из Бугульмы приехал в отпуск, чтобы сыграть свадьбу

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Участник спецоперации из Бугульмы приехал в отпуск, чтобы сыграть свадьбу

Законным браком со своей избранницей сочетался военнослужащий из Бугульмы. Получив короткий отпуск и приехав на побывку домой, Вячеслав решил положить начало собственной семейной жизни. По-армейски кратко он сделал предложение невесте и, услышав заветное «Да», отправился вместе с ней подавать заявление в районный ЗАГС.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, на военную службу по мобилизации боец был призван в октябре 2022 года.

«Очень счастлив. Моя половинка дождалась меня. Всё, что мы запланировали, — сделали. Осталось вернуться домой с победой. Мы не отступим, тем более с таким тылом!» — заявил Вячеслав.

Торжественная церемония состоялась в отделе ЗАГС Бугульминского района. Молодоженов поздравила заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова.

«Сегодня мы гордимся нашим земляком Вячеславом. Он настоящий патриот, верный защитник нашей страны. Желаю счастья и любви, вместе встречать радости и преодолевать преграды, быть всегда и во всем опорой и поддержкой друг друга», — подчеркнула Ольга Плеханова.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#спецоперация на Украине #Бугульма
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