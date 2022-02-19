Участник шоу Наргиз Закировой провел для елабужан курсы по клоунаде

В Елабужском государственном музее-заповеднике стартовал новый проект для владельцев «Пушкинской карты». Его основной площадкой стал «Интеллект-центр» — новый объект музея, который в будущем станет частью детского музейно-образовательного центра. Об этом пишет «Новая Кама».

Первым гостем проекта стал Руслан Риманас из Казани – актер творческой лаборатории «MOÑ» и театральной резиденции «Особняк Демидова», выпускник проекта «Сад Дураков» от Института новой клоунады Джанго Эдвардса и Академии Дураков Славы Полунина во Франции.

Руслан Риманас участвовал в шоу певицы Наргиз Закировой «Мама», в «СНежном шоу Славы Полунина», он — автор идеи и клоун спектаклей «Жизнь Н...», РandeMIA CIRCUS, «Аквабэлла», «добрый Советский и друзья».

Более сотни студентов Елабужского колледжа культуры и искусств встречались со столичным гостем в течение трех дней. Артист поведал о творческом пути, проектах, над которыми работает сейчас, клоунаде, танце, чувстве музыки и познании себя.

На творческих встречах он провел мастер-классы по клоунаде. Руслан показывал ребятам, как расслабиться и забыть про свои комплексы, убрать зажатость, неуверенность, перестать быть зависимым от мнения окружающих. Он продемонстрировал студентам, как создавать настроение, работать с атмосферой, пробуждать детский восторг в себе и окружении.

Елабужанам встречи пришлись по душе, после каждого мастер-класса они подолгу не отпускали Руслана, задавая ему вопросы и делая фотографии. Кроме того, каждый получил на память «Филькину грамоту», подписанную артистом.