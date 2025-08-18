Участник «РОСТКов» из Китая отметил хорошую инвестиционную среду в Татарстане

Хорошую инвестиционную среду в Татарстане отметил управляющий директор CTTIC Stones (Shanghai) Consulting Management Co Янг Цимин. Он выступил на круглом столе Международного форума «РОСТКИ» в Казани.

«Я первый раз в России, первый раз в Казани. Почувствовал здесь большую теплоту. Когда вернусь в Китай, буду рассказывать о хорошей инвестиционной среде в Татарстане», – сказал гость из Поднебесной.

По его мнению, поездка в Казань открывает хорошие возможности для сотрудничества. Он остался впечатлен особой экономической зоной «Иннополис» и беспилотными автомобилями, которые ездят в одноименном городе.