Участник регионального финала «Лидеров России»: «Хочется делать жизнь сограждан лучше»

В Нижнем Новгороде начались региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России». Всего в финал прошли 354 конкурсанта из 14 регионов Приволжского федерального округа: 193 по треку «Бизнес и промышленность» и 161 — по треку «Государственное управление».

Татарстан находится на втором месте по числу финалистов, уступая только Нижегородской области — 51 участник против 66. При этом 28 финалистов борются за победу среди представителей бизнеса и промышленности, а 23 хотят доказать, что являются лучшими в госуправлении, отмечает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Один из представителей Татарстана — участвующий в состязаниях по треку «Бизнес и промышленность» сотрудник АО «Татэнерго» Айдар Сагетдинов. Он согласился пообщаться с журналистами.

«Мне в принципе нравится участвовать в конкурсах, они позволяют держать себя в тонусе. Безусловно, здесь появляются новые знакомства, общение. И, конечно же, для меня станет хорошим дополнением, если получится попасть в финал и в дальнейшем выиграть», — объяснил Сагетдинов свое желание попробовать свои силы в «Лидерах России».

Фото: © пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Татарстанец рассказал о своей работе, объяснив, что является в компании начальником службы социального развития. Он и его подчиненные занимаются работой с ветеранами и представителями молодежи, предоставляя им путевки для санаторно-курортного отдыха и способствуя получению жилья.

Собственные принципы Айдар Сагетдинов сформулировал следующим образом: «Я считаю, что в первую очередь должна быть ответственность. Ответственность как за себя, так и за команду. Второе, что важно, — это инициативность. <…> Нужно самим все делать, самим всего добиваться. <…> и третье – нужно быть командным игроком, конечно же. Один в поле не воин».

Наиболее крупным успехом за свою карьеру специалист назвал проведение собравшего в Казани 350 человек Всероссийского форума рабочей молодежи в 2019 году. Относительно глобальной цели татарстанец заметил: «<…> хочется делать жизнь наших граждан, будь то просто жители, будь то клиенты компании, лучше».