Участник программы «Время героев» Александр Тихонов назначен замполпреда в ПФО
Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, в мае прошлого года Тихонов стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Говоря об обучении в рамках программы «Время героев», Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки.
«Программа «Время героев» прежде всего – это возможность служить своей стране и работать для благополучия граждан. Участники проходят серьезный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе», – сказал он.
Тихонов также отметил, что в ходе стажировок работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО.
«Моим наставником был полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы «Время героев». Много общался с молодежью. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО», – продолжает он.
Комаров подчеркнул, что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы.
«Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что участники СВО – кадровое будущее страны. Я благодарен за оказанное доверие – быть наставником кавалера 5 орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами», – считает он.
Александр Тихонов рассказал, что в должности заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО.
«Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе «Время героев», всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны», – сказал Тихонов.
Ранее Путин предложил расширить федеральный проект «Время героев» и запустить аналогичные региональные программы по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе активно началась работа по выполнению задачи Главы государства.