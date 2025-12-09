Участник программы «Батырлар» вошел в состав Общественной палаты РТ

По указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Анвар Мухаметзянов вошел в новый состав Общественной палаты республики.

Это заслуженное признание его профессионализма, внутренней силы и преданности общественно важным задачам.

Анвар Мухаметзянов активно развивается как лидер. Сегодня ветеран СВО является инструктором Центра «ВОИН», а теперь желает принести пользу обществу через региональную программу «Батырлар. Герои Татарстана».