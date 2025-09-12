Участник программы «Батырлар» провел экоурок для школьников Альметьевска

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Необычный экологический урок прошел в гимназии №1 Альметьевска – его провел не обычный преподаватель, а участник специальной военной операции Игорь Егоров, который сегодня применяет свой опыт в деле защиты природы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Старший специалист Юго-Восточного управления Минэкологии РТ Игорь Егоров, недавно вернувшийся с передовой, рассказал школьникам о природных сокровищах республики и важности их сохранения. Его выступление стало примером преемственности защиты – от рубежей Родины до охраны ее природных богатств.

«Каждый из нас может внести вклад в сохранение природы. Важно помнить, что чистая вода и зеленые леса – это наше общее богатство, которое нужно беречь!» – отметил участник СВО.

Встреча стала возможной благодаря программе «Батырлар. Герои Татарстана», которая помогает ветеранам СВО найти достойное применение своим навыкам и опыту. Наставником Игоря Егорова в этой программе выступает министр экологии РТ Александр Шадриков, который уже встречался с героем 31 июля.

Для Игоря Егорова возвращение в экологическую сферу стало возвращением к истокам профессиональной деятельности – с 2001 по 2004 год он уже работал в Юго-Восточном управлении Министерства экологии Татарстана, а позже – в Управлении по охране и использованию объектов животного мира РТ.

Школьники не только познакомились с уникальным биоразнообразием республики, но и получили урок патриотизма и гражданственности от человека, для которого понятия «защита Родины» и «защита природы» неразрывно связаны.

Напомним, «Батырлар. Герои Татарстана» – это специальный проект по формированию кадрового резерва Татарстана из числа ветеранов и участников СВО. Бойцы, имеющие соответствующие компетенции, получат возможность карьерного роста в государственных или муниципальных учреждениях, а также в иных сферах.