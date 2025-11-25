Участник программы «Батырлар» прошел стажировку в Минобрнауки Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Участник республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана» Ленар Айзатуллов успешно завершил трехдневную профессиональную стажировку в Министерстве образования и науки Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В первый день он ознакомился с механизмами реализации региональной образовательной политики и практическими аспектами взаимодействия с образовательными организациями. Второй день был посвящен вопросам кадровой политики и системам поддержки талантливой молодежи.

Заключительный этап стажировки охватил работу по организации воспитательного процесса и изучение инновационных форм дополнительного образования детей.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана», инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, является региональным кадровым проектом, созданным по аналогии с федеральной программой «Время героев».

В ее рамках министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин выступил наставником Ленара Айзатуллова – участника СВО, который сейчас возглавляет МБОУ «Чернышевская СОШ им. Е.А. Боратынского» Высокогорского района.