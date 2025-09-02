Участник программы «Батырлар» продолжает погружаться в работу Минземимущества РТ

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Ветеран специальной военной операции Рустем Сабиров, участник программы «Батырлар. Герои Татарстана», продолжает знакомиться с работой подведомственных учреждений Минземимущества РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее экс-боец уже встречался с директорами Управления материального обеспечения и Республиканской имущественной казны. В рамках программы «Батырлар», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, его наставником является министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

О работе Фонда пространственных данных РТ ветерану спецоперации рассказал его директор Дмитрий Лунегов. Фонд содержит 7198 материалов общим объемом 22,7 Тб. За этот год в электронную базу данных включено 884 геодезических и картографических материала.

Продолжается работа и над каталогом наименований географических объектов республики. Сейчас в нем содержатся 4653 наименования на русском языке, причем 4558 объектов определены и на татарском языке. По поручению Минземимущества фонд ведет инвентаризацию генеральных планов и ПЗЗ по республике. Границы всех населенных пунктов, входящих в состав 801 муниципального образования, внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Азат Кадыров отметил, что фонд ведет большую работу по Единому кабинету согласований, масштабной межведомственной системе, которая должна упростить проведение сразу несколько процедур для жителей.

Сотрудники фонда в свою очередь показали беспилотник, с помощью которого они проводят работы по всей республике. Рустем Сабиров дал свои рекомендации по обслуживанию дрона.

Затем министр и ветеран спецоперации посетили Центр государственной кадастровой оценки. Директор центра Лена Хамзина подробно рассказала об автоматизации процессов в учреждении, которая позволила эффективно реализовать и обслуживать государственную кадастровую оценку недвижимости с минимальным штатом. В рамках автоматизации учреждение разработало и внедрило ряд особенностей расчета кадастровой стоимости, которые представляют собой передовую практику цифровизации государственной кадастровой оценки в РФ. Применение этих подходов позволило значительно повысить качество, скорость и объективность определения кадастровой стоимости на территории всего региона.

За последние два года учреждение провело кадастровую оценку всех 4,5 млн объектов недвижимости в Татарстане. За первое полугодие 2025 года специалисты рассмотрели в срок 193 обращения граждан и обработали рекордные 797 143 объекта недвижимости, поступившие на дооценку после получения центром новых полномочий в январе 2024 года. Специалисты также проверили 353 рыночных отчета, добившись исключения одного недобросовестного оценщика из СРО с трехлетним запретом на профессиональную деятельность, и собрали 13 954 актуальных рыночных предложения для обеспечения точности, объективности и прозрачности кадастровой оценки.

Рустем Сабиров подчеркнул, что был рад увидеться с сотрудниками центра, с которыми встречался по работе еще до службы. Он также добавил, что участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана», помогает не только адаптации ветеранов, но и значительно способствует профессиональному развитию.