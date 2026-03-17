Участник программы «Батырлар» принял участие в кадровом форуме ветеранов СВО

Фото предоставлено департаментом кадровой политики Администрации Раиса РТ

В Мастерской управления «Сенеж» стартовал Форум участников региональных кадровых программ. В нем принимают участие 108 ветеранов СВО, которые проходят кадровые программы в регионах. От Татарстана опыт участия в татарстанском проекте «Батырлар. Герои Татарстана» представляет ветеран СВО Айдар Аухадиев.

Участники региональных кадровых программ со всей страны собрались на федеральном уровне впервые. Программа включает в себя лекции, экспертные дискуссии и многое другое. Главная цель форума – развитие кадрового потенциала регионов.

«Отдельные слова благодарности верховному главнокомандующему – встретились здесь с участниками второго потока программы "Время героев". Очень много точек соприкосновения, новые знакомства, обновление потерянных контактов, что позволит перенимать и передавать опыт по решению тех или иных вопросов между регионами», – поделился своими впечатлениями Айдар Аухадиев.

«Отдельное спасибо руководству нашей республики за такую возможность. Участие в программе "Батырлар. Герои Татарстана" открыло перед нами новые горизонты. Мы уже защитили свои проекты и делаем шаги для их реализации. Ведь служба Родине не заканчивается на поле боя – она продолжается в тылу, где каждый из нас продолжает вносить вклад в развитие региона и повышение качества жизни граждан», – добавил он.



Программы подготовки руководителей из числа участников и ветеранов СВО стартовали в регионах в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Татарстане на участие в программе поступило свыше 1 600 заявок. В число финалистов вышло 46 человек, они уже прошли обучение и защитили свои проекты.