Участник программы «Батырлар» посетил КНИТУ и встретился с замминистра промышленности РТ

Участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Айдар Сайфутдинов продолжает знакомиться с предприятиями республики и работой Министерства промышленности и торговли Татарстана. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Наставником ветерана СВО Сайфутдинова является заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Сайфутдинов уже посетил ряд предприятий: УК «ПЖКХ» – участника федерального проекта «Производительность труда», Казанькомпрессормаш, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, а также Сетевую компанию.

На этот раз он побывал в Казанском национальном исследовательском техническом университете и встретился с заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Иваном Колчиным.

Он отметил, что считает большой удачей возможность работать под наставничеством Олега Коробченко, и выразил благодарность руководству.

Проект реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и предназначен для поддержки ветеранов и участников СВО. Он выступает аналогом федеральной программы «Время героев».

