Участник программы «Батырлар» посетил КНИТУ и встретился с замминистра промышленности РТ
Участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Айдар Сайфутдинов продолжает знакомиться с предприятиями республики и работой Министерства промышленности и торговли Татарстана. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.
Наставником ветерана СВО Сайфутдинова является заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.
Сайфутдинов уже посетил ряд предприятий: УК «ПЖКХ» – участника федерального проекта «Производительность труда», Казанькомпрессормаш, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, а также Сетевую компанию.
На этот раз он побывал в Казанском национальном исследовательском техническом университете и встретился с заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Иваном Колчиным.
Он отметил, что считает большой удачей возможность работать под наставничеством Олега Коробченко, и выразил благодарность руководству.
Проект реализуется по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и предназначен для поддержки ветеранов и участников СВО. Он выступает аналогом федеральной программы «Время героев».