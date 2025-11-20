Участник программы «Батырлар» освоил современные методы охраны природы Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Егоров прошел стажировку в лабораториях ГБУ «НПО «Геоцентр», подведомственной Министерству экологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обучение дало ему возможность познакомиться с современными методами мониторинга и контроля природных ресурсов и окружающей среды.

Сегодня Игорь работает в Юго-Восточном управлении Минэкологии РТ. Он посвятил охране природы Татарстана почти 25 лет. В 2022 году он принимал участие в специальной военной операции, после чего вернулся и продолжает работать на благо родного региона.

Во время стажировки Игорь освоил работу геологов и экологов, познакомился с современным оборудованием и технологиями оценки состояния окружающей среды. Он побывал на карстовом провале в Зеленодольском районе, наблюдал полевые исследования и участвовал в отборе и анализе проб атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории.

Наставником Егорова является министр экологии Александр Шадриков.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана», инициированная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, помогает ветеранам СВО успешно адаптироваться и развиваться в новых профессиональных сферах.

Охрана природы соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».