Участник программы «Батырлар» изучает современные методы мониторинга окружающей среды

Участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Егоров прошел стажировку в лабораториях НПО «Геоцентр», подведомственного Минэкологии РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обучение помогло бывшему участнику спецоперации познакомиться с передовыми методами мониторинга и контроля природных ресурсов и окружающей среды.

Во время стажировки экс-боец ознакомился с работой геологов и экологов, освоил современное оборудование и технологии, применяемые для оценки состояния природы.

Егоров посетил карстовый провал в Зеленодольском районе, где на практике увидел, как ведутся полевые исследования. Вместе с экспертами он принял участие в отборе и анализе проб атмосферного воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории.

Сейчас Игорь Егоров служит в Юго-Восточном управлении Минэкологии РТ, он посвятил охране природы Татарстана 25 лет. В 2022 году он отправился в зону специальной военной операции, а затем вернулся в республику. Наставником Игоря по программе «Батырлар» выступает министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Батырлар. Герои Татарстана» – татарстанский аналог российской программы «Время героев». Проект, созданный по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, призван раскрыть потенциал и лидерские качества участников специальной военной операции и сформировать из них новую управленческую команду.